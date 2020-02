Da tre giorni aria pessima: da domani blocchi emergenziali

E’ stato un fine settimana pessimo per i polmoni dei piacentini. Dopo tre giorni di pausa, da venerdì scorso l’inquinamento in città è tornato alle stelle, con le polveri sottili che hanno superato il livello massimo consentito di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo di aria. Venerdì hanno toccato quota 62, sabato 60 e ieri addirittura 76, nonostante fossero in vigore le limitazioni della “Domenica ecologica”.

Gli sforamenti al limite hanno così raggiunto quota 29 da inizio 2020, ormai a una passo dai 35, numero massimo consentito in un anno solare.

DA DOMANI BLOCCHI EMERGENZIALI

Da domani, secondo quanto previsto dal protocollo regionale “Liberiamo l’aria”, scatteranno fino a giovedì compreso i blocchi emergenziali che prevedono:

STOP AI DIESEL EURO 4 – Oggi e domani il blocco riguarderà i veicoli diesel sino alla categoria Euro 4 compresa, il divieto di circolazione sul territorio urbano, dalle 8.30 alle 18.30, invariato per i mezzi a benzina pre Euro ed Euro 1, per ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro.

RISCALDAMENTO – Contestualmente, scatta l’obbligo di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti riscaldati, per un massimo di 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi destinati a scopi ricreativi, associativi o di culto e negli esercizi commerciali, scendendo a 17°C nelle sedi di attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da tale provvedimento gli ospedali e le case di cura, le scuole e gli impianti sportivi. E’ inoltre vietato, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi, l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, le cui prestazioni energetiche ed emissive non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle.

ALTRE LIMITAZIONI – Vige, infine, il divieto assoluto di combustioni all’aperto per qualsiasi tipologia (falò, barbecue, fuochi d’artificio, ecc.) – anche relativamente alle deroghe per piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco – così come il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, fatta eccezione per le tecniche con interramento immediato dei liquami e iniezione diretta al suolo.