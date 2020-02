Nuovo allarme smog: da tre giorni aria irrespirabile in città

E’ stato un fine settimana pessimo per i polmoni dei piacentini. Dopo tre giorni di pausa, da venerdì scorso l’inquinamento in città è tornato alle stelle, con le polveri sottili che hanno superato il livello massimo consentito di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo di aria. Venerdì hanno toccato quota 62, sabato 60 e ieri addirittura 76, nonostante fossero in vigore le limitazioni della “Domenica ecologica”.

Gli sforamenti al limite hanno così raggiunto quota 29 da inizio 2020, ormai a una passo dai 35, numero massimo consentito in un anno solare.

