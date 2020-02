Sbanda con la bici e cade in un dirupo: uomo in gravi condizioni. Interviene il soccorso alpino

Brutto incidente questo pomeriggio, 18 febbraio, in località Monte a Rabbini di Morfasso: un ciclista, dopo aver sbandato, è caduto in un dirupo, rimediando serie ferite. Due squadre del soccorso alpino sono giunte sul posto per recuperare il ferito. Poco dopo è anche atterrato l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Parma. Non è un pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO