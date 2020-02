Abusi sessuali su una ragazzina: figlio e mamma indagati. La giovane allontanata dalla famiglia

Accusato di aver commesso abusi sessuali sulla sorellina di un anno più giovane di lui. Per un ragazzo di 19 anni è stato chiesto nei giorni scorsi il rinvio a giudizio. Rinvio a giudizio chiesto anche per la mamma dei due, l’accusa è quella di aver maltrattato la figlia. Madre e figlio si sono dichiarati innocenti. La figlia (che oggi ha 18 anni) è stata allontanata dalla famiglia e collocata in una struttura protetta. Tutto è cominciato circa un anno fa quando la ragazzina, allora diciassettenne ha denunciato i presunti abusi del fratello alla psicologa della scuola. Sono così partiti gli accertamenti. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Ornella Chicca. L’udienza davanti al gip è prevista per il prossimo 29 aprile.

Gli abusi, da quanto avrebbe raccontato la ragazza, sarebbero iniziati anni fa, quando lei aveva 11 anni e il fratellino 12 e sarebbero proseguiti fino all’anno scorso. Il processo completamente indiziario si presenta difficile. Non vi sarebbe nessun referto medico che testimonierebbe gli abusi e le violenze sessuali sulla ragazza, la stessa madre della giovane avrebbe riferito di non essersi mai resa conto di nulla.