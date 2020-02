Anche Ziano concede la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Ziano ha concesso la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Il consiglio comunale ha accolto all’unanimità la proposta del gruppo di minoranza “Immagina Ziano” per concedere all’89enne senatrice a vita sopravvissuta all’Olocausto la prestigiosa riconoscenza civica. In un momento in cui in tutta Italia gli episodi di antisemitismo si stanno moltiplicando Ziano ha detto “no”.

“Soprattutto in questo momento storico – ha affermato il capogruppo di Immagina Ziano Graziano Ponzini – crediamo sia necessario dare un segnale forte”. Il sindaco Manuel Ghilardelli ha poi aggiunto: “Mi auguro che tutte le vittime che come Liliana Segre hanno sofferto sotto tutti i regimi possano avere lo stesso riconoscimento”.