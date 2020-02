Coronavirus: 38enne positivo a Codogno, scatta il protocollo d’emergenza

In terapia intensiva





Il Coronavirus “sbarca” in Lombardia e lo fa a pochissimi chilometri da Piacenza. È risultato infatti positivo al virus un 38enne di Codogno che nei giorni scorsi avrebbe consumato una cena con alcuni uomini da poco tornati dalla Cina.

In attesa delle contronalisi, all’ospedale lodigiano dove si trova ricoverato il 38enne, sono scattate tutte le misure emergenziali previste dal protocollo. Chiuso anche il pronto soccorso in via precauzionale.

L’uomo si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Si sta cercando di ricostruire la mappa degli spostamenti del 38enne relativa agli ultimi giorni per risalire inoltre alle persone con le quali è entrato in contatto.