La Regione Lombardia ai cittadini Codogno e Castiglione d’Adda: “Restate a casa”

“Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d’Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali”. E’ una nota dell’assessore al Welfare ella Regione Lombardia, Giulio Gallera, a dare le indicazioni ai cittadini delle due località del Lodigiano. “Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l’indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio”.

L’allerta è in conseguenza dei tre contagi registrati a Codogno: un 38enne, la moglie e un conoscente.