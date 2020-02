Nuovi accertamenti sulla piacentina ricoverata. Le autorità: “Per ora nessun allarme”

“Occorrono nuovi esami sulla paziente ricoverata a Piacenza, l’esito del tampone sarà pronto stanotte”. Lo ha dichiarato il direttore dell’Azienda sanitaria locale Luca Baldino al termine del vertice in prefettura che si è svolto oggi pomeriggio, venerdì 21 febbraio, per fare il punto sul contagio di coronavirus nel Lodigiano e sulle condizioni della donna colpita da febbre alta e ricoverata nel nosocomio cittadino (si tratta di una collega del paziente zero all’Unilever di Lodi). “L’Ausl – ha aggiunto – sta adottando tutte le precauzioni necessarie. Ai cittadini si raccomanda di lavarsi le mani e di coprirsi la bocca in caso di tosse o starnuti. Chi fosse entrato in contatto con i soggetti affetti da coronavirus deve segnalare la propria situazione al medico di famiglia o al 118”.

Il prefetto Maurizio Falco ha invitato i piacentini a mantenere la calma: “Al momento non ci sono evidenze della diffusione dell’infezione nel nostro territorio. Abbiamo deciso di chiudere le scuole e sospendere le manifestazioni sportive in via precauzionale”.