Raffica di disdette per timore del contagio: la Chiesetta chiude per il fine settimana

Una vera e propria psicosi da coronavirus sta caratterizzando i piacentini, alle prese anche con numerose e vergognose fake news che rimbalzano sui sociale e su whatsapp.

Le autorità hanno sospeso tutte le attività pubbliche e aggregative di città e provincia, ma la paura di contagio sta penalizzando anche molte attività commerciali.

E’ il caso della Chiesetta: il locale di San Lazzaro ha annunciato tramite Facebook di aver sospeso le serate di venerdì, sabato e domenica, non tanto a causa del rischio, ma per la raffica di disdette arrivate in pochi minuti quando è iniziata a circolare la notizia dei nuovi casi di coronavirus nel Lodigiano e delle verifiche in corso anche nella nostra provincia.

