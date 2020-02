Coronavirus, l’allerta rimane altissima. Oggi scuole chiuse in tutta la provincia, niente eventi sportivi

Nonostante la negatività dell’esito del tampone cui è stata sottoposta la donna piacentina ricoverata all’ospedale di Piacenza, in città l’allerta Coronavirus rimane altissima. Oggi, sabato 22 febbraio, in tutto il territorio provinciale, come da indicazioni giunte dalla Prefettura, i sindaci hanno ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Non solo: sarà un week end privo di eventi pubblici. Un provvedimento che è ovviamente volto ad evitare aggregazione di persone per ridurre al massimo ogni rischio di un possibile contagio.

Per l’intero fine settimana inoltre, non andranno in scena eventi sportivi. Anche la gara del Piacenza in programma domani è stata rinviata a data da destinarsi.

Il sindaco Patrizia Barbieri ribadisce che “non ci sono situazioni di emergenza in corso. Semplicemente, a scopo precauzionale e preventivo, abbiamo deciso di adottare alcune misure cautelari, anche in virtù dell’ordinanza ministeriale in vigore in un territorio a noi limitrofo qual è quello lodigiano. Nella tarda mattinata di oggi ci sarà una nuova riunione in Prefettura, al termine della quale verificheremo la situazione”.

Anche in provincia, rinviati gli eventi legati alla festa di Carnevale. In particolare, salta la Zobia a Fiorenzuola che, ogni anno, richiama nella cittadina valdardese migliaia di visitatori.

“Vorrei rinnovare l’invito a tutti i cittadini – sottolinea il sindaco e presidente della Provincia – a fare affidamento unicamente sulle fonti ufficiali e istituzionali, per evitare il diffondersi di notizie allarmistiche e infondate che possono unicamente generare panico e confusione.