Trova tre ladri in casa: donna si mette a urlare e li fa scappare

Una donna si è trovata di fronte tre malviventi che le sono entrati in casa in pieno giorno.

E’ accaduto ieri a Casaliggio. La donna si è messa ad urlare e li ha allontanati. Erano circa le 8.30, quando la piacentina, reduce da un turno notturno al lavoro, si era messa a dormire. Ad un certo punto è stata svegliata da un rumore di battiti insistenti. Quando si è alzata si è trovata di fronte tre persone. Le sue urla hanno messo fuga i malviventi che forse non si aspettavano che a quell’ora qualcuno fosse in casa.

