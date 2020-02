Farmacie e supermercati presi d’assalto. E’ caccia ai beni di primi necessità

“Mascherine esaurite”. La scritta campeggia su quasi tutte le vetrine delle farmacie piacentine, con la preoccupazione per il Coronavirus che ha spinto i cittadini ad ogni tipo di precauzione. Sono in molti, tra le altre cose, ad essere corsi nei supermercati a fare incetta di beni di prima necessità, in vista di un’ipotetica quarantena. Letteralmente andati a ruba i cibi in scatola e i prodotti a lunga conservazione, così come le scorte d’acqua e gli alimenti surgelati.

