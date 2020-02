È attivo il presidio medico avanzato davanti al pronto soccorso di Piacenza

E’ ufficialmente attivo il Presidio medico avanzato (PMA) allestito all’esterno del Pronto soccorso di Piacenza, dove tutte le persone verranno sottoposte a triage e poi smistate all’interno dei servizi ospedalieri proprio in funzione di prevenire la diffusione del Coronavirus. La struttura è formata da un’area con stanze singole per pazienti sintomatici in attesa del tampone. A realizzarla sono stati circa quaranta volontari dell’Anpas in tre ore di tempo. Un presidio simile – presidiato da medici e infermieri – verrà installato anche davanti ai nosocomi di Castelsangiovanni e Fiorenzuola.

