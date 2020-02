Camion incastrato sul ponte di Pievetta: forato il serbatoio, carburante sull’asfalto

Un altro camion è rimasto incastrato tra le barriere in cemento lungo il ponte di Pievetta. Il mezzo pesante, con targa lituana, dopo aver forzato i blocchi (posizionati per impedire ai camion sopra le 3,5 tonnellate di passare) è riuscito ugualmente a salire lungo il viadotto ma si è dovuto fermare pochi metri più in là a causa dello scoppio delle gomme anteriori.

Forato anche il serbatoio, con dispersione di carburante sull’asfalto. Oltre a Sagit sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Castel San Giovanni e della polizia provinciale, che hanno provveduto a sanzionare l’autista. Sulla tratta si sono formate lievi code: il ponte di Pievetta è percorribile in senso alternato.