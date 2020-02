Magnacavallo: “Per ridurre il contagio evitare luoghi pubblici e lavarsi le mani”

Rimangono sempre gli stessi, anche se è bene ricordarli, i consigli utili per evitare il contagio da Coronavirus. Un decalogo diffuso dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, ribaditi dal direttore del Pronto Soccorso Andrea Magnacavallo.

“Per prima cosa – ha affermato – è essenziale lavarsi spesso le mani, così come evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. Infine, usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate.

E’ invece operativo dalle 20.00 di questa sera, il Posto medico avanzato (messo a disposizione dalla Anpas Regionale) che sarà utilizzato per la gestione dell’emergenza derivante dal contagio da Coronavirus.

GUARDA L’INTERVISTA