Donna con il Coronavirus partorisce all’ospedale di Piacenza: il bimbo sta bene ed è negativo

Una donna lodigiana incinta, positiva al Coronavirus e ricoverata all’ospedale di Piacenza, ha partorito in queste ore, senza riportare problemi e il bimbo, che sta bene, è risultato negativo al tampone. Lo ha annunciato, nel pomeriggio del 26 febbraio, l’assessore regionale alla Sanità dell’Emilia Romagna, Sergio Venturi, in una conferenza stampa dove ha fatto il punto della situazione a Piacenza e in Regione sottolineando che, per il momento, il nostro territorio non viene inserito nella “zona rossa”. Anche il marito della donna è positivo al nuovo virus mentre il neonato, dai primi accertamenti, non lo avrebbe contratto. “Il piccolo è in buona salute ed è negativo, quindi una doppia buona notizia” – spiega Venturi – la mamma era già seguita all’ospedale piacentino”. Il bimbo è stato preso in carico dalla struttura. Ora resta da capire come gestire il caso dal momento che i genitori sono entrambi ammalati.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà