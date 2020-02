Mamma con il Coronavirus partorisce bimbo negativo. Ausl: “Contenti, primo caso in Europa”

Non può stare con lui per evitare il contagio

Una doppia bella notizia arriva dall’ospedale di Piacenza dove una donna di Codogno, positiva al Coronavirus ha partorito, nei giorni scorsi, senza alcun problema e il suo bimbo, un maschietto, nato a termine, sta bene ed è risultato negativo al tampone. E’ in buone condizioni anche la mamma. “E’ il primo caso in Europa” – hanno spiegato i medici di ginecologia e pediatria del Guglielmo Da Saliceto. La donna, per precauzione, è stata sottoposta al parte cesareo e sono stati effettuati campionamenti culturali del liquido amniotico e del tessuto placentare così da ottenere informazioni utili sul virus e sulla trasmissione. Anche il marito della donna è positivo al virus e quindi il piccolo non può entrare in contatto con entrambi i genitori fino alla loro completa guarigione. La coppia ha altri due figli che sono in attesa di essere sottoposti al tampone.