Non ce l’ha fatta l’anziana di 85 anni investita questa mattina in via Leonardo Da Vinci

Non ce l’ha fatta l’anziana di 85 anni investita questa mattina, giovedì 27 febbraio, in via Leonardo Da Vinci a Piacenza. Troppo gravi, infatti, le ferite riportate nell’incidente che l’ha vista sfortunata protagonista intorno alle 10.30, quando un’auto della Pubblica Assistenza intenta a parcheggiare l’ha urtata facendola cadere a terra. A bordo della vettura un operatore che non si è accorto della presenza della donna. Dopo averla urtata sarebbe ripartito per spostare l’auto investendo di nuovo l’85enne con le ruote. Tutto si è consumato nella frazione di pochi secondi.

Il conducente è sceso dalla macchina, si è accorto di quanto accaduto e ha prestato subito soccorso alla donna, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica del 118. L’anziana è stata trasportata all’ospedale di Piacenza in condizioni molto gravi. La donna si è spenta qualche ora dopo.