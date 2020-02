Coronavirus, oltre mille contagi, 29 decessi. Le guarigioni salgono a 50

Nuovo bilancio nazionale sul Coronavirus reso noto dal commissario all’emergenza Angelo Borrelli.

Partiamo dalle notizie positive: i guariti sono saliti a 50 in tutto il Paese. Un numero ancora esiguo rispetto a quello dei contagiati, saliti a poco più di mille, ma che porta una speranza. Le regioni più colpite dal contagio sono la Lombardia con 552 casi (il 52 per cento del totale), l’Emilia Romagna con 213 (20%)e il Veneto con 189 (18%). Delle 1.049 ancora persone contagiate “il 52 per cento dei casi è in isolamento domiciliare, si tratta di persone che non hanno sintomi o sono talmente lievi da non richiedere nessun ricovero” spiega Borrelli aggiungendo che sono 401 le persone ricoverate con sintomi (il 38% del totale dei contagiati), mentre il 10% è in terapia intensiva.

Purtroppo il resoconto giornaliero parla anche di 8 nuove vittime in Italia, sei in Lombardia e due in Emilia Romagna, che portano il totale a 29.

L’allerta rimane massima, in una minaccia che l’Oms ha definito di livello molto alto.