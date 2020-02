Due morti e 89 contagiati tra i piacentini. In tutta la regione 145 casi

Due morti (entrambi provenienti dal Lodigiano e con situazione cliniche già complesse) e 89 casi di positività. Questo il bilancio piacentino del contagio da Coronavirus. Numeri che, almeno per quanto riguarda gli infetti, probabilmente andranno ulteriormente aggiornati, visto che sta arrivando l’esito dei tantissimi tamponi effettuati in questi giorni.

Attualmente, sono 145 i casi di positività noti in Emilia-Romagna.

Lo ha comunicato la Regione, con una avvertenza: quando si indicano i dati riferiti alle province, si intende non la provincia di residenza delle persone interessate, ma la provincia nella quale è stata fatta la diagnosi. In sintesi, 89 sono i casi positivi rilevati a Piacenza, 18 a Modena, 27 a Parma e 9 a Rimini,1 Reggio Emilia e 1 a Ravenna. E passano da 1.224 ai 1.277 i tamponi refertati.

Nessuno dei nuovi pazienti è in terapia intensiva (dove rimangono i 6 già comunicati in questi giorni), molti sono asintomatici o presentano sintomi modesti (febbricola e lieve tosse). Complessivamente, oltre la metà delle persone positive (80) è in isolamento a casa”.

Da oggi il numero verde 800.033.033 della Regioni per informazioni sanitarie, è attivo con nuovi orari, ossia 7 giorni su 7, dalle 8.30 alle 18. Nella prima giornata di attivazione (martedì 25 febbraio) sono arrivate 12.256 telefonate, mentre mercoledì 26 sono state 3.419, per passare poi alle 1.900 di giovedì e alle 1.027 di venerdì. L’attivazione del numero verde ha consentito di fornire informazioni puntuali ai cittadini e di ridurre la pressione sui Servizi 118 che nei primi giorni dell’emergenza sono stati interessati da un flusso rilevante di telefonate.