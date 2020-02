Sbanda e si schianta contro un muro lungo la via Emilia: uomo in condizioni gravissime

Spaventoso incidente questa mattina, sabato 29 febbraio, ad Alseno lungo la via Emilia: un uomo di 67 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria auto schiantandosi contro un muro che delimita la carreggiata. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Piacenza e ai soccorritori del 118, è giunta anche l’eliambulanza che ha condotto il ferito nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Parma.

