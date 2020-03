Coronavirus: ecco come cambiano i servizi ai cittadini dal 2 all’8 marzo

Dopo le misure adottate nelle prime ore di diffusione del Coronavirus, l’Ausl di Piacenza ha lavorato ininterrottamente per riorganizzare i servizi all’utenza e adattarli in base all’evolversi della situazione.

Da un lato, infatti, si è dovuto far fronte alla necessità di isolare, a titolo precauzione, gli operatori sanitari venuti in contatto diretto con il virus e di ridistribuire le risorse umane per coprire al meglio le esigenze di reparti e servizi. Dall’altro, questi giorni sono stati indicativi per monitorare l’andamento dei casi e la loro evoluzione e mettere in atto una serie di misure interne all’ospedale per isolare i pazienti risultati positivi e garantire la sicurezza degli altri ricoverati. Per fare questo, alcuni reparti degli ospedali di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola sono stati completamente dedicati a questi malati. Nella prossima settimana la Terapia intensiva di Castel San Giovanni sarà dedicata ad accogliere solo pazienti positivi, mentre sulla Terapia intensiva di Piacenza sarà a disposizione degli altri tipi di pazienti. È stato previsto un nuovo piano di organizzazione, valido nella settimana tra il 2 e il 8 marzo.

I cittadini possono normalmente accedere alle attività di:

– medicazioni post chirurgiche, le visite di controllo e le prestazioni post dimissione

– visite e controlli calendarizzati per le donne in stato di gravidanza, sia in ospedale, sia nei consultori

– visite ginecologiche indifferibili

– vaccinazioni in età pediatrica con chiamata diretta da parte degli operatori

– prime visite nei consultori Demenze e disturbi cognitivi e le valutazioni dell’Unità di valutazione multidisciplinare

– assistenza domiciliare integrata e le dimissioni protette

– dialisi

– distribuzione diretta dei farmaci negli ospedali e negli ambulatori dedicati specialistici

– controlli dei pazienti con anticoagulanti della vitamina K (con misurazione dell’INR)

– controlli per i pazienti insulinodipendenti

– visite e terapie oncologiche ed ematologiche, compreso day hospital e day service

– cure palliative

– vigilanza della Sanità pubblica

– donazioni di sangue

– terapie e interventi urgenti degli ambulatori di Psichiatria e dipendenze patologiche, per i quali è richiesto un contatto telefonico

– le attività urgenti della Neuropsichiatria infantile

– gli incontri individuali della Psichiatria di inclusione sociale riprendono gradualmente

Restano invece sospese sull’intero territorio della Provincia:

– tutte le prestazioni programmate, chirurgiche e ambulatoriali, salvo quelle ritenute non differibili

– le attività di libera professione in ospedale e sul territorio

– le attività di screening di primo livello

– gli interventi chirurgici programmati non urgenti e rinviabili. Ognuno dei pazienti interessati sarà avvertito dai nostri uffici. Rimangono confermate le prestazioni e gli interventi considerati urgenti, e indifferibili

– le vaccinazioni per adolescenti e adulti

– i prelievi di sangue e le prestazioni diagnostiche, salvo quelli non differibili, su indicazione del medico di famiglia

– le attività degli ambulatori della cronicità nelle Case della Salute

– l’attività dell’Ufficio patenti, comprese le visite programmate e l’attività di segreteria

– le prenotazioni agli sportelli unici dell’Azienda Usl sul territorio, salvo quelle urgenti e indifferibili. Per tutta la prossima settimana è consigliabile utilizzare il servizio Cuptel 800.651.941