Ausl alla ricerca di infermieri per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

L’Azienda Usl di Piacenza è alla ricerca di infermieri. “Si tratta di incarichi di tipo libero professionale – si legge in una nota – che saranno attivati per far fronte ai nuovi carichi di lavoro determinati dalla situazione creatasi con la diffusione del Coronavirus”.

Gli infermieri interessati potranno inserire la propria candidatura collegandosi alla pagina dedicata alle assunzioni e collaborazioni del sito internet dell’Azienda. L’opportunità di lavoro si apre oggi e continuerà fino a quando l’Ausl lo riterrà necessario. La candidatura può essere presentata anche da professionisti in pensione.