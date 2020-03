Emergenza coronavirus, seduta straordinaria in Regione

E’ in programma venerdì 6 marzo, dalle 9.15 alle 14, in Regione, la seduta straordinaria dell’Assemblea legislativa dedicata all’emergenza coronavirus. La decisione, in deroga al Regolamento assembleare, è stata presa all’unanimità dall’Ufficio di presidenza sentiti i gruppi assembleari.

“Ritengo necessario il confronto fra tutte le forze politiche sulla comunicazione che terrà in aula il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, con il quale ho accolto le sollecitazioni pervenuteci dai gruppi” dichiara la presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti.

“È importante – ha sottolineato la presidente – il confronto sull’impatto del coronavirus sulla comunità regionale e i conseguenti effetti sanitari, sociali ed economici, unitamente alle misure messe in campo. I cittadini devono sapere che l’Assemblea legislativa c’è e si è immediatamente attivata”.