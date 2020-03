Fotografa i relitti: premio nazionale per il fiorenzuolano Sgorbani

Il fiorenzuolano Rino Sgorbani, il reporter del mare, con le sue foto si è aggiudicato il prestigioso Trofeo Andrea Ghisotti 2020, come vincitore assoluto della categoria ‘reportage’.

Sgorbani si è immerso a 140 metri di profondità per documentare uno dei relitti ancora immersi nel Tirreno, al largo delle coste italiane: la nave mercantile Freinefels che Hitler voleva coinvolgere nell’operazione militare Felix per la conquista di Gibilterra, ma che incappò in un campo minato antisommergibile italiano nel dicembre di 80 anni fa e colò a picco. Quel che resta della nave si trova sul fondo del mare, vicino all’isola della Gorgona.

La premiazione è avvenuta sabato, ma in modalità streaming vista l’emergenza coronavirus e dal momento che i partecipanti arrivano da tutta Italia.

