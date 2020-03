Violazione della zona rossa: 18 denunce nel Lodigiano

Diciotto persone sono state denunciate in provincia di Lodi perché sono uscite dalla zona rossa per recarsi in esercizi pubblici oppure sono entrate per andare a trovare parenti. Dovranno rispondere di violazione dell’ordine dell’autorità prescritto nel decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 23 febbraio scorso. I controlli e l’impegno dei carabinieri proseguiranno senza sosta per contenere al massimo il diffondersi del virus.

