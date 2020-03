Appello ai cittadini: “Siate responsabili in questi giorni di emergenza”

“Comportarsi responsabilmente, senza alimentare la psicosi”. I consiglieri comunali di Piacenza, con voce unica e concorde, hanno chiesto ai cittadini di prestare la massima attenzione in questi giorni di emergenza coronavirus.

“Occorre agire con senso di responsabilità. Non bisogna generare, in nessun modo, alcuna psicosi – dicono -. Tuttavia è bene non sottovalutare e banalizzare la situazione. E’ importante che ognuno di noi si comporti in modo responsabile, seguendo con attenzione le restrizioni disposte dall’autorità sanitaria. In particolare vi chiediamo di evitare luoghi affollati, ridurre al minimo i contatti diretti e prolungati, non uscire di casa se si hanno sintomi influenzali, lavare spesso e bene le mani con acqua calda e sapone. Recatevi in Pronto soccorso solo per situazioni di effettiva emergenza”.

I consiglieri comunali concludono: “È un momento difficile per la nostra città, ma, tutti uniti, possiamo superarlo e tornare più forti di prima. Quindi, impegniamoci insieme. La salute dei piacentini dipende da ognuno di noi. Un pensiero affettuoso alle persone risultate positive e ai nostri concittadini in isolamento domiciliare fiduciario. Il nostro grazie ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che da giorni lottano senza sosta per aiutare tutte le persone che ne hanno bisogno. Aiutiamoli ad aiutarci”.