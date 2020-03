Torna il mercato contadino. Ma in piazza Duomo c’è solo un banco

“Ci abbiamo creduto. Nonostante lo scarso preavviso, abbiamo raccolto gli ortaggi e montato il gazebo”. I venditori ambulanti Michele Bussandri e Francesca Lamoure, titolari dell’azienda agricola Arte Contadina di Fiorenzuola, sono stati gli unici a presentarsi sul mercato contadino di piazza Duomo. Ieri mattina (lunedì 2 marzo) il cuore urbano di Piacenza è tornato infatti ad ospitare il tradizionale appuntamento con gli stand di frutta, ortaggi e altri prodotti della terra a chilometro zero, dopo lo stop forzato voluto dall’ordinanza sindacale per la prevenzione del contagio da Coronavirus. Peccato però che il ritorno alla normalità sia stato più lento del previsto: a causa del persistere dell’allerta sanitaria (e con buona complicità del maltempo) la quasi totalità degli ambulanti-contadini è risultata assente. Quasi, per l’appunto: Michele e Francesca, con tanta forza di volontà, hanno comunque portato i frutti del proprio lavoro agricolo all’ombra del Duomo. “E’ un segnale di speranza, dobbiamo impegnarci tutti insieme per far ripartire il nostro territorio”.

