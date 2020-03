Sgominata banda di nomadi: aveva messo a segno un furto anche nel Piacentino

Una banda di nomadi, composta da sette uomini, è finita in manette nelle scorse ore grazie a un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Parma. I membri del sodalizio criminale sono accusati a vario titolo di rapina e furto per aver messo a segno una decina di colpi per centinaia di migliaia di euro tra Parma, Reggio Emilia, Mantova, Bologna e Piacenza. Le prede preferite dai malviventi erano esercenti e imprenditori. Nel Piacentino a finire “nelle grinfie” di questa banda criminale è stata la titolare di un’attività commerciale, ai quali i ladri, dopo averla tenuta d’occhio per diversi giorni, hanno rubato la borsetta contenente poche centinaia di euro.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà