Cade dall’albero durante la potatura e compie un volo di 10 metri: operaio grave

Cade da un albero e compie un volo di 10 metri. Un infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, 4 marzo, in via Garibaldi a Piacenza. Un cittadino ecuadoriano di 35 anni stava potando una pianta nel giardino di un palazzo quando, per cause da accertare, è caduto. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita proprio perché la caduta sarebbe stata attutita da un cespuglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la polizia e gli ispettori della medicina del lavoro. La circolazione nella via ha subito rallentamenti.

