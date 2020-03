Coronavirus, aumentano malati e vittime in Italia. Crescono le guarigioni

Sono 2.706 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 443 persone in più rispetto a ieri e 107 i morti, 28 in più. Il nuovo dato è stato fornito oggi, mercoledì 4 marzo, dal commissario Angelo Borrelli alla Protezione Civile. Sono invece 276 i guariti da coronavirus in Italia, 116 in più rispetto a ieri. L’aumento è del 72,5%, il maggiore registrato negli ultimi giorni.

Borrelli ha anche riferito che sono 295 i malati con il coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 66 in più rispetto a ieri. Negli ospedali ci sono invece 1.346 ricoverati con sintomi mentre 1.065 sono in isolamento domiciliare.

Nel resto del mondo, infine, sono arrivate a 3.198 le morti per il coronavirus: 93.455 i contagi e 50.700 le persone guarite. E’ il quadro in tempo reale dell’università Johns Hopkins. Intanto, l’Oms lancia un allarme sulla carenza globale dei dispositivi di protezione, e sollecita le aziende ad aumentare la produzione del 40% per far fronte all’emergenza.