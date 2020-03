Pochi ambulanti sul mercato, ancor meno clienti: il rischio contagio spaventa i piacentini

Poca gente sul mercato. Non solo i piacentini hanno disertato l’appuntamento del mercoledì mattina in centro (ripreso questa mattina), ma anche molti ambulanti hanno deciso di non presentarsi.

I più coraggiosi ovviamente constatano la mancanza di clienti e sperano in una rapida ripresa degli affari anche se si dicono consapevoli della paura della gente che svuota le strade e le piazze. Chi la prende con ironia, chi con preoccupazione, chi con rassegnazione; i pochi piacentini che abbiamo incontrati questa mattina sfidano con questo spirito il Coronavirus.

