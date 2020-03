“Ai propri figli parole chiare su emergenza senza spaventare”

Lavarsi le mani e mantenere una distanza almeno di un metro tra una persona e l’altra. Sono solo alcuni dei consigli per evitare il contagio da Coronavirus. Ma a questi preziosi accorgimenti i giovani del gruppo Sito-Fimp ne ha aggiunti altri rivolti alle famiglie sui comportamenti da adottare con i propri bambini. Consigli legati anche all’atteggiamento psicologico. Aiutare i piccoli a non avere paura trascorrendo ore serene e riscoprendo il piacere del gioco, della lettura e dello svago. I documenti che contengono le informazioni utili, scritte anche in diverse lingue, sono stati pubblicati sul sito www.fimp-pc.it. Il progetto vede il coinvolgimento dei pediatri Valentina Allegri, Niki Zavras, Michela Ridella e Filippo Boccellari. Revisori dei contenuti: Maria Pia Libè e Giuseppe Gregori.

