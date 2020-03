Allarme truffa a Vernasca: “Dobbiamo venire a fare il tampone”

Un uomo residente nel comune di Vernasca ha segnalato di aver ricevuto una telefonata da una persona addetta a eseguire i tamponi a domicilio per il coronavirus. La notizia è rimbalzata sui gruppi di vicinato ed è scattato l’allarme truffa. L’invito è quello di prestare la massima attenzione e non far entrare per nessun motivo persone che si presentano volontariamente come operatori sanitari per eseguire il tampone del coronavirus.

