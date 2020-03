Crollano massi sulla carreggiata, Provinciale chiusa in Val d’Aveto

La Provincia ha chiuso al transito un tratto della strada provinciale 586R di Val D’Aveto per caduta massi, al chilometro 15 (comune di Ferriere) tra la galleria della “Madonna del Roccione” e la località Bosco Grande.

Sul posto il personale della Provincia e la ditta incaricata al pronto intervento per verificare l’evoluzione del fenomeno di caduta massi e, non appena le condizioni lo consentiranno, per rimuovere il materiale che ingombra il piano viabile. Si sta valutando come intervenire per permettere la riapertura alla circolazione in condizioni di sicurezza già dal pomeriggio di oggi.

