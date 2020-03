Lezioni e dispense online: la Cattolica rinnova la didattica a distanza

Video, slide, dispense: ecco che cosa contiene la rinnovata piattaforma Blackboard per la didattica a distanza dell’Università Cattolica di Piacenza, aperta a tutti gli studenti dei corsi delle dodici facoltà. Un aggiornamento reso necessario dalla chiusura delle sedi agli studenti per le norme contro il Coronavirus: con questo sistema si potrà dunque studiare temporaneamente da casa senza frequentare le lezioni. Come ha spiegato il professor Federico Raiola, delegato del rettore per l’innovazione, “da quando il Coronavirus ha reso impossibile la loro presenza fisica in Università abbiamo avviato due modalità: contenuti registrati dai docenti e messi on-line per seguire le lezioni, oltre a logiche e tecnologie pensate apposta per i ragazzi. Tutto è sulla piattaforma e può essere scaricato dai nostri alunni. Tutti i nostri studenti possono così avere gli strumenti di cui hanno bisogno per rimanere al passo”.

