“Momento difficile, potenziata la presenza di mezzi e persone”

“Stiamo facendo il possibile per aiutare i nostri cittadini, abbiamo potenziato la presenza di mezzi e persone sul territorio. I volontari non si sono mai tirati indietro e arrivano anche da altre città. Un grazie di cuore a tutti”. Questo il messaggio congiunto registrato da Alessandro Guidotti, Croce Rossa Italiana- comitato di Piacenza e Paolo Rebecchi, Anpas di Piacenza. “E’ un momento di grande difficoltà e ce la stiamo mettendo tutta. E’ un lavoro rischioso ma che facciamo per non lasciare soli i malati”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà