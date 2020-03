“Ospedale di Castel San Giovanni pronto a sostenere l’emergenza, cittadini comprensivi”

“Da giorni sappiamo che il nostro presidio ospedaliero è stato individuato come luogo strategico per far fronte all’emergenza del coronavirus, l’obiettivo è quello di aumentare la ricettività a supporto di quello piacentino garantendo massima sicurezza e isolamento” – è il commento del sindaco Lucia Fontana alle parole del direttore generale dell’Ausl Luca Baldino che ieri, 6 marzo, ha annunciato che l’ospedale di Castel San Giovanni verrà interamente dedicato alla gestione dell’emergenza. “Si tratta di uno sforzo titanico – ha spiegato il primo cittadino – il personale sta dando prova di grande capacità di tenuta professionale e psicologica. I miei concittadini hanno compreso il senso di questa operazione”.

