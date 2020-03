Celebrazioni a porte chiuse. Messa del vescovo in diretta su Telelibertà

Sono sospese anche oggi le messe per evitare il rischio di contagio da Coronavirus tra i fedeli. E’ il Vescovo di Piacenza-Bobbio, Gianni Ambrosio, in comunione con i Vescovi della Regione, a confermare che anche per la seconda domenica di Quaresima è sospesa la celebrazione dell’Eucarestia con la presenza dei fedeli, così come restano sospese le celebrazioni eucaristiche feriali. A queste disposizioni sono tenute tutte le parrocchie della città e della Diocesi.

Per venire incontro al desiderio dei piacentini di prendere parte comunque alla celebrazione eucaristica, la Diocesi in collaborazione con Telelibertà trasmetterà la messa in diretta alle 11 sul canale 98, celebrata da sua eccellenza nella cappella vescovile. La messa in diretta sarà visibile in streaming sul sito della Diocesi e in diretta su Telelibertà. “Ci sono comunque molti modi per santificare la festa” ha spiegato il vescovo, e questa circostanza permette di riscoprirli. “Si può pregare in casa, si può prendere il vangelo e scrutare la Parola di Dio” è l’invito alla riflessione di Sua Eccellenza.

