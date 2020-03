Motociclista sbanda ed esce di strada, è grave. Intervento dell’elisoccorso

Grave incidente in Val Tidone intorno alle 13 di sabato 7 marzo. Un motociclista che scendeva da Pianello in direzione Castelnovo, per cause da chiarire, è caduto finendo nel canale. Le sue condizioni sono gravi e hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha condotto il ferito all’ospedale di Parma.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Castel San Giovanni, in base alle prime informazioni la moto avrebbe urtato alcune auto che viaggiavano nella direzione opposta.

Sul posto, tra gli altri, è intervenuta un’ambulanza impegnata nel soccorso di un’altra persona in zona.