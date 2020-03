Croce Rossa autorizzata ad assumere personale, Guidotti: “Serve continuità”

“Croce Rossa Italiana potenzierà il personale, ha ricevuto l’autorizzazione a procedere con nuove assunzioni per gestire l’emergenza Coronavirus”. Lo annuncia il coordinatore provinciale Alessandro Guidotti che spiega: “Abbiamo messo in campo tutte le risorse possibili e potenziato la presenza di mezzi sul territorio. I volontari hanno dato piena adesione. Stiamo tutti lavorando al massimo ma dobbiamo garantire una continuità nei servizi, per questo motivo abbiamo chiesto e ottenuto il permesso a procedere con l’assunzione di personale”.

