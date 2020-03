Asilo nido Lilliput, il video delle maestre: “Perdite totali, ma non molliamo”

“Cari bimbi e bimbe, ci mancate davvero tantissimo e non vediamo l’ora di vedervi”. È il messaggio che lo staff dell’asilo nido Lilliput di via Farnesiana ha allegato a un video inviato a tutti i bambini e alle loro famiglie che in questi giorni devono fare a meno della struttura per l’infanzia a causa dell’emergenza Covid-19.

Una realtà educativa che – come tante altre in città e provincia – è stata messa a dura prova dall’allerta sanitaria: tutto il personale della cooperativa (sette educatori, un’ausiliaria, una cuoca e la coordinatrice) si trova a casa, così come gli oltre cinquanta alunni da zero a tre anni. “Al momento per noi la perdita equivale al 100 percento del fatturato – fanno sapere i responsabili di Lilliput -. Fra le altre cose, stiamo facendo a meno delle rette in seguito alla chiusura forzata. Ma abbiamo deciso di farci forza e di creare un video incoraggiante per le famiglie. Nel filmato invitiamo i bimbi a ŕaccogliere il materiale naturale, a giocare con i propri genitori, a fare dei bei disegni, senza tuttavia dimenticare che noi li aspettiamo a braccia aperte appena l’emergenza sarà finita”.