Attimi di grande stupore per una ragazza che viaggiava in auto in direzione Lugagnano quando, uscita dall’abitato di Vernasca, ha notato tra le fronte un lupo. La giovane ha abbassato il finestrino per filmarlo e l’animale, che si trovava a pochi metri dalle prime abitazioni del paese valdardese, dopo pochi secondi se ne è andato.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà