E’ scomparso questa mattina, martedì 10 marzo, don Mario Boselli, per tanti anni parroco di Agazzano. Nato il 18 luglio 1932, da tempo infermo, don Boselli risiedeva nella canonica del santuario della Beata Vergine del Pilastro (comune di Gragnano). In ossequio delle norme di sicurezza sanitaria non si potranno tenere veglie di preghiera, nemmeno riti di esequie.

