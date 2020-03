La Lombardia chiede misure più rigide: “Tutto chiuso tranne alimentari e farmacie”

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato che nella giornata di oggi chiederà al governo di inasprire ulteriormente le limitazioni per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus:

“È il tempo della fermezza. Ho incontrato i sindaci dei capoluoghi lombardi e il presidente di Anci Lombardia, chiedono tutti la stessa cosa: chiudere tutto adesso (tranne i servizi essenziali) per ripartire il prima possibile. Le mezze misure, l’abbiamo visto in queste settimane, non servono a contenere questa emergenza”.

Secondo Fontana, si dovrebbero “chiudere le attività commerciali” non essenziali (aperti solo alimentari e farmacie) e “il trasporto pubblico locale e quelle attività imprenditoriali che possono essere chiuse”.

