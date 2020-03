Mortizza, il distributore dell’acqua pubblica verrà inaugurato a breve

È ormai in fase di completamento la realizzazione del distributore dell’acqua pubblica di Mortizza. Nei giorni scorsi, infatti, l’amministrazione comunale ha approvato il preventivo della ditta E-Distribuzione Spa per la fornitura dell’allaccio elettrico a bassa tensione dell’impianto, che sorgerà in via dei Lomelli. Si tratta di un servizio richiesto da tempo dai cittadini della frazione. Ultimamente, anche l’associazione “Noi di Gerbido, Mortizza e Bosco dei Santi” aveva ribadito questa istanza. Dopo una lunga attesa, insomma, presto l’erogatore dell’acqua pubblica sarà pronto. L’ultima variazione di bilancio del Comune di Piacenza ha previsto circa 60mila euro (cofinanziati da Atersir) per la costruzione e l’attivazione del distributore. Il progetto iniziale prevede il termine dei lavori entro la fine di aprile, ma la data potrebbe slittare a causa delle problematiche oggettive legate all’emergenza Coronavirus che ha impattato anche sugli enti coinvolti nell’intervento.

