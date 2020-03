Piacenza Expo: fiere posticipate, nessuna cancellazione

Dopo i provvedimenti governativi legati alle strategie di riduzione della diffusione del contagio da Coronavirus, Piacenza Expo ha deciso di rivedere l’intero calendario di eventi in programma per il 2020, con la posticipazione di alcune fiere senza, però, determinare nessuna cancellazione.

“Siamo riusciti a riprogrammare tutte le fiere – precisa l’amministratore unico di Piacenza Expo,

Giuseppe Cavalli – senza sacrificarne nessuna. Siamo ovviamente stati costretti ad intensificare gli

eventi in alcuni periodi dell’anno, come ad esempio nel mese di settembre, in cui si alterneranno

quattro diverse manifestazioni, facendo leva non solo sulla disponibilità e sulla collaborazione dei

nostri abituali espositori, ma anche sull’ottima capacità organizzativa del personale in organico e

sul know-how di cui Piacenza Expo dispone. La tutela della salute dei cittadini, e non solo in una

situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, ha ovviamente priorità su tutto, ma crediamo

che anche l’economia del nostro territorio vada salvaguardata ed aiutata. Ed è per questo

che ci siamo impegnati compiendo una scelta responsabile e strategica non solo per Piacenza

Expo ma anche per il nostro territorio, per preservare una stagione fieristica che, come ci auguriamo,

potrà produrre ancora una volta ricadute economiche importanti e consistenti”.

Proprio nel secondo semestre, tra settembre e novembre, Piacenza Expo manderà in scena alcuni

dei suoi principali e più consolidati eventi fieristici come Geofluid (30 settembre-3 ottobre), Apimell,

Seminat e Buon Vivere (16-18 ottobre, anziché a marzo), Pets Italy (14-15 novembre) e il Mercato

dei vini Fivi (28-30 novembre).

Il nuovo calendario fieristico deciso da Piacenza Expo potrebbe subire ulteriori variazioni dovute

alla comprensibile provvisorietà degli eventi in corso. La programmazione verrà tempestivamente

aggiornata sul sito www.piacenzaexpo.it

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2020:

ARMI & BAGAGLI 25-26 APRILE

ZERO EMISSION 6-7 MAGGIO

PIPELINE & GAS 20-22 MAGGIO

TDE POSTICIPATA AL 2021 (6-7-8 MAGGIO IN ABBINATA A BILOG)

T2000 13 SETTEMBRE

AUTO&MOTO 19-20 SETTEMBRE

AITIVADAY 24 SETTEMBRE

GEOFLUID 30 SETTEMBRE-3 OTTOBRE

APIMELL-SEMINAT-BUON VIVERE 16-18 OTTOBRE

GIC 29-31 OTTOBRE

PETS ITALY 14-15 NOVEMBRE

MERCATO VINI FIVI 28-30 NOVEMBRE

CROSSFIT 5-6 DICEMBRE

TELERADIO GAMES 12-13 DICEMBRE

