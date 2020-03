Ricoverato per Coronavirus, non ce l’ha fatta il consigliere comunale Nelio Pavesi

Si è spento a 68 anni all’ospedale di Piacenza, dove era ricoverato da qualche giorno dopo essere stato colpito da Coronavirus, il consigliere comunale di Nelio Pavesi (Lega).

Oltre che per la sua attività politica ormai di lungo corso (consigliere comunale dal 1998 al 2002, poi rieletto nel 2017), Pavesi era conosciuto e apprezzato per le sue doti umane e per la grande passione per la musica, che aveva accompagnato tutta la sua vita. Diplomato al conservatorio Nicolini, è stato per 37 anni docente di educazione musicale alle scuole Medie.

