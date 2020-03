A Piacenza parchi e negozi chiusi. Strade deserte ma lunghe file davanti ai supermercati

Il Governo ha annunciato ieri sera, con un video-messaggio del premier Giuseppe Conte, le nuove misure in vigore fino al 25 marzo per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. A Piacenza e provincia molti commercianti avevano anticipato il decreto e già ieri, con grande senso di responsabilità, avevano deciso autonomamente di chiudere i propri negozi, bar e ristoranti. Per quanto riguarda invece parchi e aree verdi, il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri aveva disposto la loro chiusura fino al 3 aprile.

Questa mattina, giovedì 12 marzo, la città era quasi deserta, ad eccezione dei supermercati, all’esterno dei quali si sono formate lunghe file, nonostante sia stato lo stesso premier a rassicurare sul fatto che tutti i negozi alimentari resteranno aperti e riforniti.