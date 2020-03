Da domani il pass di accesso giornaliero acquistabile anche online

A partire da venerdì 13 marzo, per i veicoli con peso inferiore alle 3,5 tonnellate, sarà possibile richiedere il pass di accesso giornaliero alla zona a traffico limitato con modalità online. L’acquisto infatti potrà essere effettuato, oltre che presso l’ufficio permessi di piazza Cittadella, tramite il sistema PagoPA dopo aver inserito, nella pagina internet http://ztlonline.comune.piacenza.it, i dati del contraente e del veicolo. Al termine del processo di inserimento delle informazioni necessarie, l’utente riceverà una email di conferma all’indirizzo indicato. Dovrà quindi stampare ed esporre sul veicolo utilizzato copia del permesso, sia per il transito che per la sosta in Ztl. E’ possibile richiedere il pass per più giorni consecutivi, ma il numero massimo è di sei ticket mensili.

